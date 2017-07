Oorzaak brand distilleerderij Turv blijft een raadsel

De brand bij distilleerderij Turv in Exloo (Foto: Van Oost Media (Archief))

De oorzaak van de brand bij distilleerderij Turv in Exloo is niet meer te achterhalen. De brand legde het pand helemaal in de as. De eigenaar kwam daarbij om het leven.

Door: RTV Noord Correctie melden