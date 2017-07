Verzet tegen bouw 'kapitale villa's' in Paterswolde

(Foto: Annemarie Machielsen) (Foto: Google Streetview)

Een groep inwoners van Paterswolde heeft bezwaar tegen de plannen voor de bouw van twaalf 'kapitale villa's'.

Op de plek waar ze moeten komen, staat nu een ruim honderd jaar oud schoolgebouw van OBS Paterswolde Noord. Als dat plaats maakt voor de villa's, dan gaat dat volgens de bezwaarmakers ten koste van een stuk natuurgebied 'waar allerlei wild zich verschanst tegen de verstedelijking'.



Ineens een wijk achter de bebouwing

Er zijn nog meer bezwaren, blijkt uit een persbericht van de Paterswolders: 'Langs de Groningerweg, De Boterdijk en de Onlandseweg is sprake van lintbebouwing. Als het plan van de gemeente wordt gerealiseerd, wordt er ineens een wijk achter de bestaande lintbebouwing gebouwd. Elders in het dorp mag dit niet en hier dan plotseling wel'.



En ook nostalgie speelt een rol, vertelt Annemarie Machielsen, een van de actievoerders. 'Heel veel mensen hier in de buurt hebben warme herinneringen aan de school. Ze hebben er bijvoorbeeld zelf op gezeten of er les gegeven.'



Alternatief plan

De buurtbewoners hebben samen een alternatief bedacht. Ze stellen voor het oude schoolgebouw niet te slopen en in plaats daarvan appartementen erin te maken. Machielsen: 'We hebben nu een andere projectontwikkelaar die zegt: ik wil het schooltje instandhouden, renoveren en er een aantal appartementen in maken. Dan blijft de buitenkant bewaard en dan zetten langs de Groningerweg een paar villa's.'



Koot en Bie

Volgens de buurtbewoners schuift de gemeente Tynaarlo hun bezwaren en alternatieve plan aan de kant zonder serieus naar hen te luisteren. 'We hadden doorlopend het gevoel dat de gemeente niet te stoppen was', aldus Annemarie Machielsen. 'Alle zienswijzen werden van tafel geveegd met zinnen waar Koot en Bie zich om zouden doodlachen.'



Het bewijs voor de stelling dat Tynaarlo niet naar de bewoners luistert, is volgens hen het feit dat de gemeente een besluit wil nemen tijdens een 'in allerijl ingelaste raadsvergadering'.



Oude schoolbus

Maar dat laten de actievoerders niet over hun kant gaan. Maandagavond gaan ze een oude schoolbus naar het gemeentehuis in Vries om de raadsleden te bewegen niet in te stemmen met het voorstel van B&W.

Door: RTV Noord Correctie melden