Band Cochon Bleu laat fans nieuwe liedjes bepalen

De Groninger Cajun-band Cochon Bleu heeft een opmerkelijke manier bedacht om een nieuw album te maken. Zodra in de studio een liedje af is, wordt het online gezet.

Voor de 'B-kant' van het liedje kunnen de fans verzoekjes indienen. Dat heeft geleid tot een cover van Albert Hammonds 'Free Electric Band' uit 1973.Met hun mix van cajun, folk en americana struint Cochon Bleu al ruim twintig jaar de Nederlandse podia af. Zes albums staan op naam van de band rond de gebroeders Gubbels. Momenteel wordt gewerkt aan nummer zeven.'Sel Ammoniac' is het eerste liedje dat door de band online is gezet. Het nummer gaat over doping en het is een knipoog naar de Tour de France. Op de achterkant staat 'The Free Electric Band'.Het idee voor de covers ontstond toen Cochon Bleu in beeld was om in het tv-programma Top 2000 à Go-Go liedjes uit die lijst te vertolken. Het tv-optreden is er nog niet van gekomen, maar het bracht de band wel op het idee om iets met andere liedjes te doen. Behalve 'The Free Electric Band' zijn inmiddels 'Me & Bobby McGee' van Janis Joplin en 'A Girl Like You' van Edwin Collyns opgenomen.Het zevende album van Cochon Bleu wordt geproduceerd door Herman Grimme, die ook speelde met Pé & Rinus en de Jazzpolitie. Wanneer het uitkomt, is nog niet bekend. De nieuwe liedjes van Cochon Bleu zijn te beluisteren op www.cochonbleu.com . Komend weekend is de band live te zien op De Zwarte Cross in de Achterhoek.