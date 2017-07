Staatsbosbeheer schakelt hulp in van varkens

Drie hectare landschap tussen Niekerk en Tolbert moet veranderen in moerasgebied. Staatsbosbeheer heeft daarvoor niet de hulp van machines, maar van acht Tamworth-varkens ingeroepen.

De beesten zijn van varkenshouder Erwin Hut. Volgens hem zijn de varkens uitermate geschikt voor klusjes als deze.'Het zijn Engelse varkens met een heel lange snoet en ze stammen af van het Engelse wilde zwijn. Met die snoet kunnen ze tot wel een halve meter in de grond wroeten', zegt Hut. 'De varkens steken hun snuit diep in de grond en draaien de grond om, om op die manier de wortels op te eten.'Normaal gesproken zet Staatsbosbeheer machines in om landschap om te toveren in moerasgebied, maar in dit geval geeft zij dus de voorkeur aan de varkens. Een mooie uitdaging, vindt Hut.'De varkens moeten drie hectare land omwroeten. Dat klinkt heel veel, maar het gaat sneller dan je denkt. Natuurlijk is het een test, maar ik ga ervan uit dat het slechts zes tot acht weken duurt tot het volledige gebied een moerassige uitstraling heeft.'