Brand woedt in leegstaande boerderij

(Foto: Marcel Klip/112groningen)

In een leegstaande boerderij aan de Hoofdweg in Harkstede is maandagmiddag brand uitgebroken.

De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt.



Volgens woordvoerder Arie Smedinga van de brandweer lukt het niet meer om het pand te redden. 'We leggen er nu een soort sproeibad overheen zodat we geen problemen bij de buren krijgen.'



Waarschuwing voor asbest

Volgens de woordvoerder is het nog niet te zeggen of er asbest is vrijgekomen. 'De vlammen waren dermate hoog dat niet te controleren was wat er nog op het dak zat', aldus Smedinga.



'Bovendien was een groot deel van het dak al verdwenen. Ik heb begrepen dat hier in het verleden al wat vaker een brandje is gesticht.' Overigens zijn omstanders wel gewaarschuwd om niet in de buurt te blijven vanwege de asbest.

