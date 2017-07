De Slochtorens staan symbool voor de gaswinningsellende

Kunstenaar Herbert Nouwens (r) en uitvoerder Egbert Hanning (Foto: RTV Noord/Derk Bosscher)

In Kolham is maandagmiddag het tweedelige beeld onthuld dat sinds enkele weken de entreepoort vormt naar Slochteren.

Het staat aan het begin van de provinciale weg N387 in Kolham. De gemeente Slochteren heeft het beeld in bruikleen gekregen van kunstenaar Herbert Nouwens. Hij maakte het in Slochteren en vervolgens heeft het een zomer op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam gestaan.



Knipoog naar het gas

De kunstenaar noemde het beeld aanvankelijk Angels' Share. 'Dat is het deel van de alcohol dat verdampt bij het rijpingsproces van whisky', legt hij uit. Het is een knipoog naar de gaswinning. 'We zitten hier op het terrein waar de oorspronkelijke gasboringen hebben plaatsgevonden en dat gas is grotendeels in rook opgegaan.'



De Slochtorens

Het beeld staat volgens Nouwens symbool voor alle ellende die nu plaatsvindt, alle huizen die in elkaar storten en alle ergernis die mensen hebben over de gaswinning. 'Ik heb gevraagd om een nieuwe naam voor dit ensemble, want als je ergens een naam aangeeft, dan krijg je er ook een relatie mee. Dan krijgt het betekenis.'



Samen met het beeld werd de nieuwe naam maandagmiddag onthuld: de Slochtorens.

