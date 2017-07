Dennie met dwarslaesie krijgt vijfduizend euro voor speciaal skelet

Het doel is honderdduizend, maar dwarslaesiepatiënt Dennie Jager uit Wagenborgen kreeg de afgelopen week vijfduizend euro voor een speciaal skelet waarmee hij weer zou kunnen lopen.

Jager reed in 2014 met zijn scooter tegen een elektriciteitskastje en liep een dwarslaesie op waardoor hij niet meer kan lopen. Maar Dennie ging niet bij de pakken neerzitten. Zijn doel is om ooit weer te lopen. Dat kan met het zogeheten exoskelet.Dennie wil graag dat er een trainingscentrum in Groningen komt om onderzoek te doen met bijvoorbeeld het exoskelet. Het ultieme doel is om mensen met een dwarslaesie weer te laten lopen. Dennie richtte voor de geldinzameling de stichting Walk On op. De stichting Double You gaf Dennie met een bedrag vijfduizend euro een flinke steun in de rug.Lees ook: Dennie Jager loopt weer eventjes dankzij proefsessie met exoskelet