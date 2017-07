Aardbevingsnieuws juni 2017: NAM bestrijdt verlaging gaswinning

In april werd het gezien als een eerste grote overwinning: de door minister Kamp aangekondigde verlaging van de gaswinning. In juni vecht de NAM dat besluit aan. Dat en het andere belangrijke aardbevingsnieuws van juni 2017, lees je in dit artikel.

De NAM gaat in beroep tegen het besluit de gaswinning per oktober met tien procent te verlagen, zoals minister Henk Kamp heeft opgedragen. Het bedrijf gaat in hoger beroep tegen de beslissing. De NAM verwijt de minister onduidelijkheid omdat die de veiligheidsnorm binnen een jaar zou hebben veranderd Een kwart van de Groningers die voor het eerst aardbevingsschade hebben, meldt dat niet omdat ze gedoe en gezeur verwachten. De gedupeerden hebben weinig hoop op een goede afhandeling van hun klacht, weet onderzoeker Tom Postmes. Hij merkt tegelijk dat Groningers die al eerder met bevingsschade te maken hebben gehad, vaker kampen met psychische klachten. Ondertussen waarschuwt Hans Alders voor de verjaring van schades , als ze niet worden aangekaart.De Groninger Bodem Beweging heeft grote moeite met het ontbreken van de contra-expertise in het concept schadeprotocol van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. In het nieuwe schadeprotocol staat onder meer dat een Onafhankelijke Commissie Schade (OCS) alle touwtjes in handen krijgt bij zowel materiële als immateriële schadeafwikkeling in het aardbevingsgebied.'Als straks een arbiter een kwestie moet beoordelen kan hij alleen maar afgaan op het ene beschikbare schaderapport, dat ook nog eens door een heel team is samengesteld. Daar kun je als gedupeerde weinig tegenover stellen', zegt voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging.Het Verbond van Verzekeraars onderzoekt de mogelijkheden voor een speciale 'Groningen-verzekering ' voor het aardbevingsgebied. Bij veel verzekeringsmaatschappijen zijn nieuwe rechtsbijstandsverzekeringen namelijk taboe voor Groningers. Volgens Hans Alders hebben de verzekeraars hem laten weten te willen werken aan een oplossing.'In het uiterste geval moet de overheid dan maar verzekeringen aanbieden. Nu komt het initiatief van één van de verzekeraars. We onderzoeken of dat in combinatie met de inbreng van de overheid kan leiden tot een speciale 'Groningen-verzekering'.Expertisebureau Vergnes uit Leek wordt weer toegelaten als schade-expert van het CVW. Dat bepaalt de rechter na een kort geding dat Vergnes aanspande tegen de NAM. In september zette de NAM Vergnes buitenspel als contra-expertise bureau, omdat 'de rapportages niet aan de eisen zouden voldoen'. Volgens Vergnes werd het bureau de mond gesnoerd omdat ze niet naar de pijpen van de NAM danste. Het bedrijf beoordeelde door de NAM afgekeurde schades alsnog als aardbevingsschades.Een onafhankelijke expert moet nu de 150 rapporten controleren. Voldoen ze aan de eisen, dan dient de NAM het bureau alsnog te betalen. De NAM zegt tevreden te zijn dat er een traject van kwaliteitsverbetering wordt ingezet met Vergnes Expertise.Van alle Nederlanders voelen Groningers de sterkste band met hun provincie, wijst het Steden & Streken Merkenonderzoek uit. En dat komt door, jawel, de aardbevingsproblematiek. Ander kleiner, maar niet onbelangrijk nieuws:- 1 juni 23.04 uur: 0.7 in Kropswolde- 6 juni 15.04 uur: 1.0 in Siddeburen- 6 juni 17.16 uur: 0.7 in Ten Post- 7 juni 02.26 uur: 1.2 in Harkstede- 19 juni 17.06 uur: 1.0 in Meedhuizen- 29 juni 04.13 uur: 0.7 in Stedum- 29 juni 07.18 uur: 0.3 in Meeden- 30 juni 19.27 uur: 0.4 in Woudbloem