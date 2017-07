Winschoter (55) weer vrij na inval door arrestatieteam

Met groot machtsvertoon werd afgelopen woensdag een 55-jarige Winschoter uit zijn huis aan de Beersterweg gehaald door een arrestatieteam omdat hij geschoten zou hebben. Inmiddels is hij na verhoor weer vrijgelaten.

Het bleek dat de man ruzie had gehad met zijn zoon. Daarbij werd inderdaad geschoten. Alleen zaten in het pistool losse flodders. het Openbaar Ministerie bekijkt nu of er tot rechtsvervolging wordt overgegaan.Waarom vader en zoon ruzie hadden is niet bekend.