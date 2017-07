Blijhamster pleegt bijstandsfraude: werkstraf

Een 51-jarige man uit Blijham krijgt zes maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 200 uur. De man pleegde jarenlang bijstandsfraude.

Zijn straf is gelijk aan de eis van de Officier van Justitie.De man heeft volgens de rechters van oktober 2010 tot en met eind juni 2016 onterecht een bijstandsuitkering ontvangen. In totaal kreeg hij in die periode ruim 82.000 euro. De Blijhamster maakte niet bekend bij de gemeente Bellingwedde dat hij bij zijn moeder in Delfzijl woonde. 'Hij verstrekte opzettelijk onvoldoende gegevens', zei de rechter maandag.De zaak kwam aan het rollen toen bij de gemeente signalen binnenkwamen dat de Blijhamster bij zijn moeder in Delfzijl woonde, en niet in Blijham. Zijn auto stond volgens getuigen dag en nacht bij de woning van zijn moeder geparkeerd.De man ontkende twee weken geleden fraude te hebben gepleegd. Hij zou 'vaak voor zijn moeder zorgen', luidde zijn standpunt. Dit geloofde de rechter niet.De Blijhamster is eerder veroordeeld voor bijstandsfraude. Als stok achter de deur krijgt hij een proeftijd van drie jaar.