Potloodventer actief in Borgerswold in Veendam

(Foto: Archief (RTV Drenthe))

In en rondom het recreatiegebied Borgerswold in Veendam is de laatste weken een potloodventer actief.

De man laat aan willekeurige voorbijgangers zijn geslachtsdeel zien.



Meerdere meldingen

De politie kreeg meerdere meldingen binnen van de activiteiten van de man. Tot dusver heeft de politie hem nog niet kunnen oppakken. 'We vragen mensen om bij ons melding te doen als ze met de man geconfronteerd worden', vertelt woordvoerder Anthony Hogeveen.



Geen signalement

Er is geen signalement van de potloodventer bekend. Eerder dit jaar zou hij ook al actief zijn geweest in de Parkstad.

Door: RTV Noord Correctie melden