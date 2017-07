Fontana opent panoramabad

(Foto: Kuuroord Fontana) (Foto: Kuuroord Fontana)

Kuuroord Fontana in Bad Nieuweschans heeft een nieuwe attractie geopend: een panoramabad. Dat is een zwembad met uitzicht, in dit geval op het badjassenpark.





Naast het nieuwe bad zijn ook twee nieuwe rustruimtes geopend. Fontana is bezig om uit te breiden. Dit najaar moet dat hele project klaar zijn.



Lees ook:

- Eerste schop Spa World moet dit jaar de grond in

- Fontana Bad Nieuweschans is 'Leukste uitje van Groningen'

- Oorspronkelijkheid is van levensbelang voor Fontana Resort Bad Nieuweschans Het welnesscomplex was afgelopen week gesloten. Dat doet het elk jaar, om in die week jaarlijks onderhoud te kunnen plegen.Naast het nieuwe bad zijn ook twee nieuwe rustruimtes geopend. Fontana is bezig om uit te breiden. Dit najaar moet dat hele project klaar zijn.

Door: RTV Noord Correctie melden