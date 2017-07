Dief van politie-uniformen en kippenvleugeltjes krijgt taakstraf

Een verslaafde veelpleger uit Groningen krijgt 240 uur taakstraf, omdat hij eind vorig jaar onder meer politie-uniformen stal.

De 39-jarige Stadjer brak in Haren een auto open. Daaruit graaide hij achtergelaten sleutels, waarmee het huis van een agent uit Siddeburen wist binnen te komen. De veelpleger stal onder meer politie-uniformen, medailles van hardloopmarathons en een beamer.



Kippenvleugeltjes

Verder probeerde hij een aanhanger te stelen in Adorp. In Leek en in Groningen brak hij muntenautomaat van een tankstation open. Een slagerij in de stad werd door een inbraak niet alleen gestript van een tv scherm, maar ook van kippenvleugeltjes.



'Ik deed het voor de drugs en de drank', zei de man twee weken geleden op zitting.



Schadevergoeding

De man moet 1.700 euro schadevergoeding betalen. De slachtoffers hadden 17.000 euro geëist. Verder moet hij een jaar naar een verslavingskliniek.

Door: RTV Noord