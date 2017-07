Prorail: 'We denken na over vernoemen spoorbrug'

Prorail, eigenaar van de nieuwe spoorbrug bij Zuidhorn, staat niet onwelwillend tegenover het idee om de brug te vernoemen naar de onlangs overleden burgemeester Bert Swart.

'We zullen erover nadenken en overleggen het met de betrokken partijen', zegt woordvoerder Aldert Baas. Hij zegt dat Prorail op de hoogte is van het idee voor de vernoeming.De belangrijkste partij waar Prorail mee moet overleggen, is de provincie. Die financiert de nieuwe spoorbrug.Op Twitter liet gedeputeerde Fleur Gräper al weten het een mooi idee te vinden. Al is het volgens haar in eerste instantie aan de familie van Bert Swart.