Hanze: studenten moeten vaker kiezen voor Eems Dollard Regio

Studenten verleiden om in de Eems Dollard Regio te gaan werken. Dat is het doel van een nieuw project waarmee verschillende organisaties willen zorgen dat Nederlandse en Duitse studenten stages en onderzoek gaan doen aan beide kanten van de grens.

De deelnemende organisaties zijn de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit, de gemeente Oldambt en instellingen en overheden in Duitsland. Zij hopen met dit project hoogopgeleide jongeren in het gebied te houden.Volgens lector Krimp en Leefomgeving Elles Bulder van de Hanzehogeschool zijn studenten nu voornamelijk op het westen gericht. 'Er is heel veel de moeite waard in Oost-Groningen en er is ook vraag naar hoogopgeleiden. Daar kunnen we als Hanze in voorzien, maar dan moeten ze wel bekend zijn met het gebied.'De gebieden aan beide kanten van de grens lijken op elkaar; ze kampen met krimp door de vergrijzing en het wegtrekken van jongeren. Volgens Bulder snijdt het mes van het project EDRiT (Eems Dollard Regio in Transition) aan twee kanten: de regio heeft er baat bij en studenten krijgen kans op internationale ervaring.Dat de regio ook met hoge werkloosheid kampt, maakt voor dit project niet uit, zegt Bulder. Dat gaat met name om banen op MBO-niveau of lager. Aan hoogopgeleid personeel is juist behoefte, ondermeer in de gezondheidszorg.Het project krijgt een gebouw in Winschoten waar bedrijven, studenten, overheden, universiteiten en hogescholen bij elkaar kunnen komen.