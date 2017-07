Noord Vandaag: De vakantiebaantjes liggen voor het oprapen

Moest je vroeger stad en land af voor een fatsoenlijk vakantiebaantje. Dit jaar is dat wel anders. De baantjes liggen gewoon voor het oprapen.

Winkels en bedrijven doen er alles aan om voor de zomer vakantiekrachten te werven. Via de sociale media en het traditionele uitzendbureau wordt naarstig gezocht. Waar komt die plotselinge vraag nou vandaan?



Overleden burgemeester

De onlangs overleden burgemeester Bert Swart was immens populair. In zijn gemeente Zuidhorn maar ook ver daarbuiten gaan geluiden op om de nieuwe spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal naar Swart te noemen. In Zuidhorn zien ze het wel zitten. Saillant detail de brug is spierwit. 'Dan maar zwarte letters erop'



Snelste surfer ter wereld

Twan Verseput is de snelste surfer ter wereld. De 24-jarige Stadjer werd afgelopen weekend wereldkampioen. Hij was fanatiek volleyballer in het eerste van Lycurgus. Een zware knieblessure maakte een einde aan zijn carriere. Het werd een opstap voor zijn surftalent. Komend najaar gaat hij proberen het wereldsnelheidsrecord op een surfplank te verbeteren. Verseput wil de honderd-kilometer-per uur-grens ver voorbij.



Verder in Noord Vandaag:

- Nobelprijswinnaar Ben Feringa leert 1200 kinderen de kneepjes van het vak en hij is best wel nerveus

- De schapen van de stadskudde in Winschoten worden belaagd door een stelletje 'apen'

