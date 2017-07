Schaapskudde heeft last van hangjongeren

(Foto: RTV Noord/Marten Nauta) (Foto: RTV Noord/Marten Nauta)

De schaapskudde van Winschoten heeft last van hangjeugd. Op dit moment grazen de schapen rondom woonzorgcomplex 't Vondelhuys.

Jongeren slopen daar de hekjes en vernielen de rasters. Soms steken ze zelfs vuurwerk af bij de schapen.



Alarmnummer

Buurtbewoners hebben dat gemeld, vertelt schaapsherder Pieter Kunst. 'Aan ons raster hangen alarmkaartjes met ons alarmnummer. Dat is 24 uur per dag bereikbaar. Dag of nacht, in principe komen wij dan langs.'



Wie de vandalen zijn, kan Kunst niet zeggen. 'Dat vind ik lastig om te zeggen. Vorig jaar ging het om jongere kinderen in de leeftijd 12 tot 14 volgens mij. Nu weet ik het niet. Ik heb het zelf niet gezien.'



Wijkagent

Kunst heeft van de wijkagent de toezegging dat er iets meer wordt gesurveilleerd. 'Ze gaan extra vaak een kijkje nemen bij de schapen en mochten er concrete aanwijzingen binnenkomen, dan zullen ze er zeker iets mee gaan doen.'



