Veroorzaker dodelijk ongeval Europaweg krijgt celstraf

Een 49-jarige man uit Haren moet twee jaar de cel in voor het veroorzaken van een ongeval op de Europaweg in de stad Groningen. Bij dit ongeval, vorig jaar februari, kwam de toen 48-jarige vriendin van de man om het leven.

Van de celstraf zijn acht maanden voorwaardelijk. Ook moet de man zijn rijbewijs voor vier jaren inleveren.De man had tijdens het ongeval drie maal de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. Ook reed hij ruim boven de maximaal toegestane snelheid. De Harenaar reed volgens de rechtbank 'zeer onvoorzichtig'.De auto van de Harenaar, met daarin ook zijn zoon, raakte in een slip en kwam daarna in de berm bij de kruising tussen de Europaweg en de Winschoterweg terecht. Toen de hulpdiensten kwamen, stond de zoon van de bestuurder in de sloot.De Harenaar en diens vriendin zaten bekneld in de auto. Agenten namen meteen een alcohollucht waar. Het letsel van de Harenaar en diens zoon bleken mee te vallen, maar de vrouw overleed aan haar verwondingen.De Harenaar reed voor het fatale ongeluk nog een andere auto aan op de Bornholmstraat. Een bestuurder uit Sappemeer kreeg geen voorrang en werd in de flank aangereden. Na dit ongeval stopte de Harenaar niet, maar reed met hoge snelheid richting naar de Europaweg, de plek van het fatale ongeluk.De kinderen van de overleden vrouw dienden een schadevergoeding van 62.000 euro in. Dit bedrag stelde de officier twee weken geleden bij naar ruim 22.000 euro.Hiervoor kunnen de nabestaanden naar de burgerlijke rechter stappen.