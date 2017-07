Igor kreeg les van een Nobelprijswinnaar: 'Nu weet ik dat mijn hele lichaam uit moleculen bestaat'

Les krijgen van een Nobelprijswinnaar: dat gebeurt niet elke dag. 1200 leerlingen uit Groningen, Friesland en Drenthe kregen het wel. Les van de Groningse Nobelprijswinnaar en scheikundeprofessor Ben Feringa.

De colleges worden georganiseerd door de Schoolacademie van de Rijksuniversiteit Groningen.Het ochtendcollege, het eerste college van de Nobelprijswinnaar, was voor de leerlingen van het basisonderwijs. En die hingen letterlijk aan de lippen van de Nobelprijswinnaar.Zo ook Igor Kremner van de Swoaistee in Groningen.'Ik vind het heel stoer dat iemand uit Groningen de Nobelprijs heeft gewonnen en hij heeft ons heel veel uitgelegd over moleculen. Nu weet ik dat mijn hele lichaam uit moleculen bestaat. En dat een suikerklontje wel miljarden moleculen heeft'.Enthousisasme is het toverwoord tijdens de colleges van Ben Feringa. 'Kijk als ik zelf als leraar al niet enthousiast ben, hoe kan je dan van je leerlingen verlangen dat zij dat wel zijn. Op mijn middelbare school had ik zo'n fantstische leraar scheikunde. Ik kan wel zeggen dat hij de grondlegger van mijn Nobelprijs is geweest. En ik hoop dat te zijn voor mijn leerlingen.'Ben Feringa is sinds 1988 hoogleraar scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor zijn ontdekkuing in 1999 van de 'moleculaire motor', een door licht voortgedreven roterend molecuul ontving hij in 2016 de Nobelprijs voor de Scheikunde. Feringa deelt de prijs met de Fransman Jean-Pierre Sauvage en de Brit James Fraser Stoddart.