Mollema ziet nog zeker vijf, zes kansen voor succes

De renners in de Tour de France hebben maandag een rustdag. Die is meer dan welkom na de loodzware bergetappe van zondag.

Iedere renner beleeft zo'n rustdag in de Tour op zijn eigen manier. Zo ook Bauke Mollema, die zijn fiets op de rustdag nog niet heeft gezien. 'Ik probeer zoveel mogelijk te relaxen, al hangt het ook een beetje af van wat voor etappe je na de rustdag hebt. Als het een bergrit of een tijdrit is, dan moet je toch een beetje actief blijven. Maar omdat nu we twee vlakke dagen krijgen, heb ik vandaag eens helemaal niets gedaan.'Zijn kopman bij Trek-Segafredo, Alberto Contador, zal die vlakke dagen nodig hebben om te herstellen, zegt Mollema. De tweevoudig Tourwinnaar kon zondag niet met de besten mee en staat op ruim vijf minuten van klassementsleider Chris Froome.'De Tour winnen is wel heel ver weg', stelt Mollema. 'Ik denk dat we nu meer voor de etappes zullen gaan, ook met John Degenkolb voor de sprint. Hij heeft tot nu weinig steun gehad in de sprint omdat iedereen zich op Contador richtte. In de bergritten zal ik iets meer kans krijgen, net als Pantano en Felline voor de ontsnappingen.''Er komen nog genoeg kansen voor etappezeges en ontsnappingen', vervolgt Mollema. 'Zowel in de Pyreneeën als in de Alpen en er komt ook nog een rit in het Centraal Massief. Er zijn zeker nog vijf, zes kansen.'