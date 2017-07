Lentis lijdt meer dan twaalf miljoen verlies

Lentis heeft een verlies van 12,4 miljoen euro geleden over afgelopen jaar.

De GGZ-instelling schrijft normaal gesproken zwarte cijfers, maar over 2016 staat Lentis 12,4 miljoen in het rood.Het tekort komt ondermeer doordat Lentis veel meer zorg heeft geleverd dan verzekeraars vergoeden (4,6 miljoen). Die kosten zijn voor Lentis. Dat kan de organisatie niet meer trekken. In 2017 is Lentis hier dan ook mee gestopt en doet de instelling alleen wat ook door verzekeraars wordt vergoed.Bestuursvoorzitter Martin Sitalsing: 'Natuurlijk willen we iedereen die het nodig heeft helpen, maar niet tot elke prijs. We kunnen hierop geen verlies meer lijden.'Het tekort komt verder door de reorganisatie die Lentis moet doen om financieel gezond te worden (5,4 miljoen). Er is geen sprake van gedwongen ontslagen.In totaal moeten er 70 FTE uit, wat neerkomt op 150 medewerkers. Voor die medewerkers is een sociaal plan opgesteld.De derde oorzaak is de achterstand die Lentis had in het uitkeren van vakantiegeld en onregelmatigheidstoeslag over de afgelopen vijf jaar. Dat moet alsnog worden uitgekeerd (2,4 miljoen).Lentis ziet zich gedwongen meer ambulante zorg te leveren en dus minder binnen de muren van de instelling. Daarnaast moet de instelling doelmatiger werken. Ook is er gewerkt aan het declaratiesysteem. Lentis liep geld van verzekeraars mis, doordat de organisatie niet op de juiste manier declareerde.Naast geestelijke gezondheidszorg doet Lentis aan verpleging en verzorging van ouderen. De totale omzet van Lentis is zo'n 250 miljoen.