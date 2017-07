Bedrijven vechten om vakantiewerkers

Jongeren die een baantje willen, hebben het vakantiewerk voor het uitkiezen. Dankzij de groei van de economie is er volop werk in de horeca, bij boeren en in productiebedrijven.

Trekkerrijden. Het is favoriete vakantiebaantje onder de jongeren die aankloppen bij uitzendbureau Abiant. Lekker hoog en droog en vies of echt moe wordt je er evenmin van. Maar in die ambitie moet Abiant de jongere meestal teleurstellen. Zoveel trekkers rijden er nou eenmaal niet en zonder trekker rijbewijs is zo'n zomerbaantje ook niet haalbaar.'We zijn volop op zoek naar jongeren voor werk in het groen', zegt Arien Huijssoon, regiomanager van Abiant Uitzendgroep. 'Schoffelen, onkruid wieden. Maar ook voor in- en ompakwerk en werk in de productie zijn er vacatures voor jongeren.'In de aanloop naar de zomer meldden werkgevers zich bij Abiant al met aanvragen voor vakantiewerk. Ook jongeren op zoek naar een baantje schreven zich in, maar dat aantal is niet toereikend om te voldoen aan de vraag van bedrijven. 'Er liggen tientallen aanvragen', zegt Huissoon.Drie van de vier jongeren wil wel een vakantiebaantje, zegt FNV Jong. Vorig jaar zeiden de meeste van die jongeren (63 procent) volgens de jongerenafdeling van de vakbond dat ze gemakkelijk een baantje voor de zomer konden vinden. Voor jongeren met een allochtone achtergrond bleek dat net iets lastiger. De helft van hen zei dat een baantje vinden zonder problemen verliep.Dat het voor bedrijven en uitzendbureaus moeilijk is vacatures vervult te krijgen heeft ook te maken met de late vakantie in het Noorden. Terwijl het seizoenswerk in het groen, bij de boeren en ook in het toerisme al is begonnen, zitten veel de scholieren en studenten nog met hun neus in de boeken.De noordelijke uitzendorganisatie Abiant werkt in de drie noordelijke provincie en verwacht dit jaar zo'n 150 jongeren aan een baantje voor een paar weken te helpen. Meer dan in eerdere jaren. Dat komt vooral omdat de voorspoed in de economie ook de vraag naar jonge werkers aanjaagt.Dat leidt in sommige sectoren al tot overspannen toestanden waarbij bedrijven jongeren bonussen in het vooruitzicht stellen wanneer ze een contract tekenen voor een vakantiebaan. Zo heeft uitzendbureau Albron 200 euro vakantiebonus klaarliggen voor de vakantiekracht die bij Center Parcs aan de slag gaat.Veel jongeren en ondernemers regelen overigens steeds vaker buiten de reguliere kanalen zoals die van de uitzendbureaus hun vakantiewerk. Met name in de horeca en bij supermarkten gaat werven via social media.Supermarkten trekken bijvoorbeeld via de eigen Facebookpagina nieuwe medewerkers.Directeur Marlies Dijkstra van Pro Students Uitzendbureau in Groningen bemiddelt veel in de horeca. Ze heeft haar handen vol aan het invullen van alle aanvragen. Dat lukt, zegt ze. 'Maar we kiezen er ook wel voor vacatures niet aan te nemen omdat we toch al weten dat we ze niet kunnen vervullen. We willen opdrachtgevers niet de hoop geven dat we wat voor ze kunnen doen.''Twee jaar geleden schreven zich dagelijks studenten bij ons in', legt Dijkstra uit. 'Nu is die aanwas stukken minder. We moeten veel meer moeite doen studenten te trekken. Er is meer vraag dan geschikt aanbod.'Mensen die bijvoorbeeld naar de Waddeneilanden gaan zullen volgens Dijkstra merken dat de bediening op het terras soms tegenvalt omdat de cafés en restaurants mensen tekort komen of onervaren jongeren aan het werk hebben. 'Hebben we tien goede bedieningsmedewerkers die tot eind augustus beschikbaar zijn, dan hebben we die onmiddellijk geplaatst.'Dat jongeren de baantjes bijkans voor het oprapen hebben, pakt voor werkgevers vaak onhandig uit. 'Dan hebben we wat voor ze geregeld, maar dan bellen ze even gemakkelijk weer af omdat ze ergens anders wat gevonden hebben', laat intercedent Leonie Meyboom van OU Uitzendorganisatie in Veendam weten. 'We kunnen het hun niet kwalijk nemen, maar ze kunnen vaak kiezen uit meerdere baantjes en dan gaan ze voor het werk dat ze het leukst vinden.'Populair zijn de baantjes in supermarkten, in de horeca en op festivals. Hoger opgeleide jongeren doen ook graag administratief werk of werk dat aansluit bij hun opleiding. 'Vakantiewerkers zijn heel kieskeurig. Ze willen wel aan het werk in een supermarkt of in de horeca, maar zodra ze op de schop moeten staan, dan worden ze niet blij.'Kieskeurigheid. Daar kunnen ze bij boomkwekerij Jan H. Kloosterhuis in Winschotenwel over meepraten. Jongeren en scholieren? 'Nee, die werken hier niet meer', laat Erik Oosterhuis al rijdend op de trekker weten. 'Kortgeleden nog een jongen die door zijn vader was gestuurd. Hij kon bij ons onkruid wieden en lelies koppen. Tot hij hoorde dat hij om zeven uur moest beginnen. Daar had hij geen zin in.'Een paar jaar terug heeft Oosterhuis besloten voor het vakantiewerk over te schakelen op Poolse medewerkers. Daar heeft hij er nu tussen de twintig en dertig van in dienst. 'Op jongeren uit de buurt kan ik niet meer bouwen. Af en toe komt er iemand, maar die haakt meestal na een dag of twee af. Omdat hij het te nat vindt, of omdat hij last van zijn rug krijgt.' Het werk is er wel, zegt Oosterhuis. Iemand die bij hem aanklopt kan nu zo aan de slag.