Stichting Urgente Noden krijgt subsidie Grootegast

Elly Pastoor, wethouder Grootegast (links) en Pim de Bruijne, voorzitter SUN (rechts) (Foto: Marco Grimmon / RTV Noord)

De gemeente Grootegast geeft Stichting Urgente Noden (SUN) een subsidie van een kleine 4.400 euro, verdeeld over twee jaar. De stichting helpt inwoners die in financiële nood verkeren.

Niet rechtstreeks naar de mensen

Het bedrag van een kleine 2.200 euro dit jaar en ongeveer hetzelfde bedrag volgend jaar gaat niet rechtstreeks naar de mensen die in financiële nood verkeren. De subsidie zorgt ervoor dat de stichting personeels-, systeem- en andere bedrijfskosten kan betalen.



Indirect helpt dit de mensen die in financiële nood verkeren. Pim de Bruijne, voorzitter van de stichting: 'Met dit bedrag kunnen wij meer mensen aan het werk zetten. Op die manier kunnen indirect ook meer mensen geholpen worden.'



Gemeente kan dit niet zelf

'Wij weten niet hoe groot dit probleem is in onze gemeente', zegt wethouder Elly Pastoor. Volgens haar heeft de gemeente een stichting als SUN nodig: 'Je moet als gemeente niet de illusie hebben dat je alles zelf kunt oplossen. Volmondig nee, dat kun je als gemeente simpelweg niet.'

Door: Marco Grimmon