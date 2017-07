File op A7 door brandende auto is opgelost (update)

(Foto: De Vries media)

Op de A7 richting Groningen bij Nuis stond maandagavond een file van ongeveer twee kilometer. Dit komt doordat er een auto in brand stond in de berm.

De voorkant van de wagen stond in lichterlaaie. Hoe die vlam kon vatten is onduidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond.



Het verkeer ging er met mondjesmaat langs. Rond 19.00 uur was de file opgelost.

Door: RTV Noord Correctie melden