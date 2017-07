D66-raadslid krijgt Veendammer raad stil na persoonlijk verhaal

Raadslid Veendam Alian Spelde (D66) (Foto: Martijn Folkers / RTV Noord)

Raadslid Alian Spelde (D66) heeft maandagmiddag tijdens de Algemene Beschouwingen in Veendam haar bijdrage een persoonlijk tintje gegeven.

Spelde vertelde na haar politieke keuzes over de begroting over het belang van orgaandonatie. 'Deze zomer zal ik aan mijn zoon Frank een nier doneren', begon ze haar verhaal. 'Daardoor is hij de komende zeven jaar niet afhankelijk van een dialyse apparaat.'



Nadenken over orgaandonatie

'Daarbij roep ik iedere inwoner van Nederland op om na te denken over orgaandonatie. Er zijn in Veendam nog 11.000 inwoners van 12 jaar en ouder die geen keuze hebben gemaakt.' Spelde hoopt dat dit zal veranderen



Applaus

Het betoog van Spelde kreeg de raadszalen even stil, waarop een spontaan applaus losbarstte.



Eind juli onder het mes

Frank (24), de zoon van Alian Spelde, kreeg op zijn vierde een donornier. Dit voorjaar bleek dat deze niet meer functioneert. Alian Spelde gaat zoals het nu lijkt eind juli onder het mes, om haar zoon een toekomst zonder dialyse te geven.

Door: Martijn Folkers Correctie melden