Witteveen+Bos voelt haat inwoners bij onderzoek bevingsschade

Projectdirecteur Theo Salet van ingenieursbureau Witteveen+Bos is bedreigd bij gesprekken met inwoners over aardbevingsschade. Die bedreigingen kwamen niet alleen digitaal, maar ook fysiek tijdens bijeenkomsten. Dat zei hij tijdens een gesprek met de pers maandag.

Witteveen+Bos wordt door de NAM ingehuurd om onder meer onderzoek te doen naar schademeldingen in het Groninger en Noord-Drentse buitengebied. Daarnaast worden ook schadeclaims na bevingen in Zuidlaren en Emmen onder de loep genomen.Het bureau ligt onder vuur omdat die concludeerde dat het bij alle 111 claims in Emmen niet om aardbevingsschade zou gaan. Volgens de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) was dat onterecht.Tijdens een bijeenkomst in Emmen werd Salet met de dood bedreigt. 'Eén van de inwoners zei dat hij een oud-marinier is. Hij was boos en vroeg of ik mee naar buiten wilde gaan, om me de nek om te draaien', vertelt Salet.De projectdirecteur wist niet hoe hij moest reageren. 'Je bent hier niet op voorbereid. Ik grapte dat het maar beter was om niet naar buiten te gaan, maar op dat moment voelde het niet fijn. Ik heb daarna nog gekeken wanneer hij weg ging en ben maar niet alleen naar buiten gegaan.'Salet krijgt daarnaast bijna dagelijks mailtjes binnen van gedupeerden. Een deel daarvan op een nette toon, maar een deel ook niet.'Je merkt dat mensen heel geëmotioneerd zijn. Dat is lastig, want je kunt nooit het goede antwoord geven. Ik wil mensen graag uitleggen wat we doen en waarom we tot bepaalde conclusies komen. Daarom bel ik mensen nu op, en dat wordt zeer gewaardeerd.'Witteveen+Bos werd verschillende keren 'omstreden', genoemd, vanwege de tik op de vingers van de Tcbb. Daar heeft het bedrijf last van, zegt Salet.'Het is niet leuk om na zeventig jaar trouwe dienst geconfronteerd te worden met het woord omstreden. Het enige wat we kunnen doen is de zaak goed uitleggen, dat hoefden we nooit te doen. Daar moeten we aan wennen.'Het ingenieursbureau heeft inmiddels 40.000 schades in haar databank. Toch is er volgens Salet nog veel informatie te winnen als het gaat om aardbevingen en bevingsschade. Zo is het volgens hem vrijwel onmogelijk om te beoordelen of schade wel of niet door aardbevingen komt.'Een scheur is een wolf in schaapskleren. Het is niet te doen om bij de ene scheur te zeggen dat het door aardbevingen komt en de andere scheur door bijvoorbeeld stormschade of zettingsschade. Daarom hebben we in onze onderzoeken alles zo nauwkeurig mogelijk in beeld gebracht. We wilden het wetenschappelijk aanpakken en niet als inspecteur', zegt Salet.Het bureau pleit onder meer daarom voor meer onderzoek naar de zogenoemde SBR-richtlijn, waarbij het verband wordt gebracht tussen trillingen en schade. Salet: 'Het zou mooi zijn als je kunt zeggen: bij die beving heeft een gebied van die grootte aardbevingsschade. Dan hoef je niet meer te beoordelen of het schade is, maar kun je gelijk herstellen. Daardoor wordt het proces aanzienlijk verkort.Witteveen+Bos opereert nu in opdracht van de NAM. Omdat er onder wetenschappers discussie bestaat over de gevolgen van aardbevingen in Groningen, wil Salet graag met andere wetenschappers en onderzoekers om tafel om het dossier gezamenlijk onder de loep te nemen.'Ik zou het toejuichen dat wetenschappers elkaar ontmoeten en op ideeën kunnen brengen. Zo kunnen we elkaar bijvoorbeeld ook wijzen op al bestaande informatie. Ik wil er mijn best voor doen om dat voor elkaar te krijgen', aldus Salet.