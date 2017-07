NAM gaat door de bocht: Bakker De Boer in Uithuizen kan toch Drenthenieren

(Foto: RTV Noord)

Ze zaten zo in de rats. Ze wilden zo graag stoppen, maar het kon niet omdat ze de bakkerij niet konden verkopen vanwege aardbevingsschade. Maar nu kan de familie De Boer uit Uithuizen toch opgelucht adem halen. De NAM heeft de bakkerij toch opgekocht.

Vorige week kwam het na maanden van gesteggel, over met name de scheur in de betonnen vloer en de vergoeding, toch tot een overeenkomst. 'We zijn zo blij. het is zo'n opluchting', vertelt een intens blije bakkersvrouw.



Hele lange donkere tunnel

'Ik moet wel zeggen dat we door een hele lange donkere tunnel zijn gegaan. Och man wat hebben we vaak wakker gelegen Je bent 70 jaar en dan maak je dit nog mee. Je zit aan tafel en kijkt wat er allemaal gebeurt, dan staat het huilen je nader dan het lachen. We hebben zo vaak wakker gelegen'.



Drenthenieren

De zorgen zijn nu voorbij. En kan het bakkerspaar verhuizen naar Drenthe. Daar heeft de bakker zelf altijd van gedroomd; Drenthenieren. In augustus is het zover. Dan gaat de bakkerij voorgoed op slot.

