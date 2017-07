Bestuursvoorzitter Hanze: 'Minister doe boter bij de vis!'

(Foto: RTV Noord)

Politiek Den Haag is volstrekt ongeloofwaardig als er geen extra geld naar het hoger onderwijs gaat. Dat zegt bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool.

Hij is bang dat het kabinet zijn belofte breekt om -na de afschaffing van de basisbeurs voor studenten- te investeren in de kwaliteit van het onderwijs.



Extra docenten

Dat geld moet nog komen en in de tussentijd heeft de Hanzehogeschool alvast extra docenten aangenomen. Pijlman vindt dat de minister nu wel woord moet houden. Volgens Pijlman schrijft Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer dat ze nieuwe prestatieafspraken met de onderwijsinstellingen wil maken.



Belofte

Bijvoorbeeld dat die met kleinere groepen moeten werken. 'Beste minister, dat hebben we allang gedaan. Nu boter bij de vis en niet terugkomen op je belofte. Dat maakt de politiek volstrekt ongeloofwaardig', meent Pijlman



Tekorten op de begroting

Ook het idee van de VVD-fractie in de kamer om het geld aan technische universiteiten te geven voedt zijn zorgen. De Hanzehogeschool werkt al drie jaar met tekorten op de begroting om de investeringen in extra docenten mogelijk te maken. Dat houdt volgens Pijlman een keer op.



Het geld van het afschaffen van de basisbeurs is nodig om de reserves weer aan te vullen.

