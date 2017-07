'Onderzoek naar nut tiltmeters is niet wetenschappelijk'

Het onderzoek naar het belang van onafhankelijke tiltmeters in het bevingsgbied is slecht gedaan. De verkeerde dingen zijn onderzocht, zegt Kennisplatform Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw (OMEM). 'Het is onvoldoende wetenschappelijk.'

Tiltmeters zouden beter aantonen dat golven van aardbevingen verder doordringen in de bodem. Dat kan niet met de huidige sensoren van de NAM en KNMI. OMEM strijdt ervoor meer tiltmeters in onze provincie te plaatsen om bevingen beter in kaart te brengen.Anderhalf jaar geleden gaf de Tweede Kamer minister Henk Kamp de opdracht om de meters in Groningen te plaatsen. Vervolgens is onderzocht of de meetmethode van de NAM moest worden uitgebreid. Naar het belang van tiltmeters is niet gekeken, zegt OMEM.Ook wilde de Kamer met de tiltmeters alle effecten van de gaswinning in kaart brengen. Volgens OMEM is het onderzoek alleen gekeken naar de effecten van de aardbevingen zelf.Het platform vindt het onderzoek misleidend, omdat het te beperkt zou zijn. Overigens stelt het OMEM dat er geen nieuw onderzoek nodig is, omdat er wereldwijd al veel onderzoek naar is gedaan. 'Nog een onderzoek is absoluut niet nodig. In Groningen hebben deze meters hun meerwaarde reeds bewezen.'