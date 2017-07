Definitief geen nieuwe CDA-wethouder in Oldambt

In het gemeentebestuur van Oldambt komt definitief geen vervanger voor wethouder Ricky van den Aker (CDA). Het CDA in Oldambt heeft zich daar maandagavond bij neergelegd.

Van den Aker diende afgelopen week haar ontslag in. Ze stopt op 1 augustus.Haar partij in de gemeenteraad wilde een vervanger aanwijzen. Maar de overige coalitiepartijen SP, PvdA en PvhN zien daar niets in. De nieuwe wethouder zou dan voor ongeveer een half jaar benoemd worden, omdat in maart volgend jaar de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Die periode is te kort, zegt de rest van de coalitie.Maandagavond zijn de coalitiepartijen bijeen gekomen. Daar heeft het CDA aangegeven de ontstane vacature toch niet in te gaan vullen. Het CDA blijft het college van burgemeester en wethouders wel steunen, maar tot en met maart volgend jaar dus zonder duidelijk gezicht in dat college.'We hebben dit in goed overleg besloten', zegt afdelingsvoorzitter Luit Engelage van het CDA. 'Dit is het beste voor de gemeente. We zitten er voor de bewoners en niet voor onszelf.' Het CDA en de overige partijen hebben afgesproken dat er meer overleg zal plaatsvinden als het CDA straks niemand in het college heeft zitten.De rest van de coalitie is blij me de uitkomst. 'Wij zijn blij dat we door kunnen', zegt fractievoorzitter Alida Michels van de PvdA. 'De coalitie blijft in stand, we gaan gewoon door.'