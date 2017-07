Raad Stadskanaal: houd Westerschool nog minstens een jaar open

Een meerderheid in de raad in Stadskanaal gaat voor de voorgenomen sluiting van de Westerschool in Stadskanaal liggen. Volgens deze partijen is het besluit van interim-bestuurder Jan Paul ten Brink het gevolg van een verkeerd gevoerd proces.

De SP, PvdA, Gemeentebelangen Stadskanaal, VVD, D66 en Fractie Mellies wijzen scholengroep OPRON erop dat de directie het besluit om de Westerschool te sluiten al uiterlijk 1 augustus 2016 kenbaar had moeten maken.'Maar dat besluit werd pas in april 2017 aan de ouders verteld', zegt PvdA-raadslid Theo Klinkhamer. 'Te laat, dit besluit van OPRON is niet rechtsgeldig.'De coalitie is verdeeld over dit onderwerp, want CDA en ChristenUnie zien het openhouden van de Westerschool niet zitten. 'We moeten eerlijk en reëel zijn', zegt fractievoorzitter Gert-Jan Boels (CDA). 'Er zijn forse leerachterstanden op de Westerschool. Er is geen concreet plan om dit te verbeteren.'Zijn betoog sluit aan bij het verhaal van wethouder Johan Hamster (ChristenUnie), die vindt dat de raad door dit besluit de ouders van de Westerschool valse hoop biedt. 'Over een jaar zal OPRON zeggen: de school gaat alsnog dicht. Het gaat om een besluit zonder perspectief.'Perspectief of niet, de ouders van de Westerschool, veelal woonachtig in Stadskanaal-Noord, zijn blij. 'Dit biedt zeker hoop', zegt voorzitter Heidi Turkoglu van de Ouderraad. 'We kunnen nu aan de slag om de Westerschool weer perspectief te geven. We vroegen om een kans, en die krijgen we nu. Geweldig.'