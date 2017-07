Familie Akbari mag in Nederland blijven

De familie Akbari uit Leek heeft maandagmiddag te horen gekregen dat ze in Nederland mogen blijven. Burgemeester Hoekstra heeft dit aan hen verteld.

Klaas Dijkhoff, staatsecretaris van Veiligheid en Justitie, heeft besloten om een verblijfsvergunning te verlenen aan moeder Akbari en haar drie jongste zonen.Eerdere asielverzoeken van de familie zijn afgewezen. Het gezin dat afkomstig uit Afghanistan is inmiddels achttien jaar in Nederland en woont sinds 2002 in Leek. Het jongste kind is hier ook geboren.De gemeente Leek heeft begin dit jaar geprobeerd het dossier nogmaals onder de aandacht te brengen van de staatssecretaris. Dit ging vergezeld met steunbrieven van scholen, buren, voetbalvereniging en andere betrokkenen.Burgemeester Hoekstra is verheugd dat de familie Akbari mag blijven en hun leven in Leek nu verder op kan pakken.