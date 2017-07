Hanze start experiment met flexibele deeltijdstudie

De Hanzehogeschool Groningen gaat het bij dertien opleidingen makkelijker maken om een studie in deeltijd te volgen.

De hogeschool doet mee aan een landelijk experiment, samen met een aantal andere hogescholen.Deeltijdstudenten die kunnen aantonen dat ze bepaalde kennis al hebben opgedaan in de praktijk, hoeven die vakken niet meer te volgen. Ook hoeven ze de opleiding niet in een keer helemaal te doen, omdat er modules komen.Zo kan iemand bijvoorbeeld twee modules halen en een jaar later verder gaan. Ook staat hem vrij om het bij een paar modules te laten en niet helemaal af te studeren.Deeltijdstudenten zijn vaak mensen die al een baan hebben en nog bij willen leren. Voor hen moet dit een uitkomst zijn. Commerciële aanbieders van opleidingen zijn volgens bestuursvoorzitter Henk Pijlman minder blij met het experiment, omdat de Hanzehogeschool er een grotere concurrent door wordt.Het experiment gaat onder meer om de opleidingen verpleegkunde, werktuigbouwkunde en technische bedrijfskunde.De Hanzehogeschool begint verder ook een opleiding voor ICT-ers die zich willen bijscholen in programmeren. In het Noorden is de vraag naar hoogopgeleide ICT-ers groot. Deze opleiding springt daarop in. De deelnemers krijgen tien maanden lang een ochtend per week les.Uit eigen onderzoek van de Hanzehogeschool blijkt dat het overgrote deel van de daar opgeleide ICT-ers in het Noorden aan het werk gaan.