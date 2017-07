Ferus Smit heeft opdracht voor vier schepen

Scheepswerf Ferus Smit heeft van de Zweedse rederij Erik Thun AB de opdracht gekregen voor de bouw van vier 8000 tons tankers.

Dat meldt het scheepsvaarblad Schuttevaer. De schepen gaan de oudste tankers in de vloot van Erik Thun AB vervangen. Die werden rond de eeuwwisseling ook bij Ferus Smit gebouwd.Een van de verschillen met de vorige generatie schepen is de breedte: die is van 15 meter naar 15,87 gebracht. Daardoor is het laadvolume vergroot van 8.200 naar 9.500 kubieke meter.De levering van de schepen begint in het najaar van 2018. Zoals het er nu uitziet worden twee van de schepen in Westerbroek, de andere twee op de Ferus Smit-werf in het Duitse Leer gebouwd.