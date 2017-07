Loppersum steekt 16 miljoen in aanpak scholen

Het gebeurt niet elke dag: zestien miljoen euro uitgeven. Verschillende Lopster raadsleden benadrukten dan ook nog even het getal: 16.025.000 euro. Maandagavond gaven ze er een klap op: al deze miljoenen gaan naar de versterking en nieuwbouw van scholen.

Door de aardbevingen moeten schoolgebouwen worden versterkt. Een deel van de panden is dermate verouderd of in mindere staat dat nieuwbouw beter is, zoals in Loppersum. Daar komt een nieuw centrum voor kinderen, waar ook kinderopvang Kids2B een plekje krijgt.De gemeente Loppersum draagt vier miljoen euro bij aan de aanpak. De andere twaalf miljoen komt onder meer van de Nationaal Coördinator Groningen en de NAM.De Lopster raad is blij met het programma. 'We hadden jaren geleden niet durven dromen dat er zo'n mooi perspectief is voor onze scholen', zegt PvdA-fractievoorzitter Lies Oldenhof. Ook ChristenUnie-raadslid Bé Prins is blij, maar deed nog wel de oproep om de scholen zo energiezuinig mogelijk te maken.Volgens wethouder Bé Schollema (PvdA) is dat moeilijk: 'Voor huizen is het al heel lastig, voor scholen nog veel ingewikkelder. Als het lokaal leeg is, en het is zo'n twintig graden, dan warmt het heel snel op als er om half negen ineens dertig kinderen zitten.''Die warmte moet je afvoeren. Echt energieneutraal maken is dus lastig, maar we proberen er zo dichtbij mogelijk te komen.'Inmiddels zijn de eerste vorderingen al te zien. Zo wordt de versterkte school in Middelstum eind dit jaar opgeleverd. Begin volgend jaar wordt begonnen met de bouw van de nieuwe scholen.De hele versterkingsoperatie voor het onderwijs in het bevingsgebied moet voor 2021 zijn afgerond.