Vrachtwagen sloopt Poelebrug in Groningen

(Foto: De Vries media)

Een vrachtwagen die de bocht te krap nam om het Schuitendiep in Groningen op te draaien vanaf de Nieuweweg heeft maandagavond het hekwerk van de Poelebrug vernield.

De chauffeur kwam tijdens het maken van de bocht tegen het hek aan, dat hierdoor ontzet raakte.



Schade aanzienlijk

De schade aan het hekwerk en de straat is aanzienlijk. Het gaat om een van de hekken waarmee de brug kan worden gesloten voor verkeer als hij open zou moeten. Het stuk zal moeten worden vervangen om dit weer te laten werken.



Het is niet bekend hoe groot de schade aan de vrachtwagen is. Ook is het onduidelijk of er een proces-verbaal is opgemaakt door de politie.



Reparatie

Het kapotte hek zal zo snel mogelijk worden gerepareerd of worden vervangen.

Door: RTV Noord Correctie melden