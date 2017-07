Onderzoek naar DAL-fusie loopt vertraging op

Het wordt een pittige klus om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar duidelijkheid te hebben over de fusie van Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Dat zei burgemeester Albert Rodenboog maandag tijdens de raadsvergadering.

Zo zouden begin juli onderzoeksresultaten naar buiten komen over de toekomst van de mogelijke DAL-gemeente. Die onderzoeken zijn nog niet afgerond. Naar verwachting krijgen de raden in september de uitkomsten te zien.De raadsfracties willen dat de fusie in ieder geval geen onderdeel wordt van de verkiezingscampagne. Daarom willen ze uiterlijk begin volgend jaar de knoop erover hebben doorgehakt. Rodenboog waarschuwt dat dit nog wel eens lastig zou kunnen worden.'Je moet het met z'n drieën doen. Als één van de gemeenten straks niet akkoord gaat met bepaalde zaken, lopen we uit het tijdsschema.'Tijdens de Lopster raadsbijeenkomst werd de Bijbelse aartsvader Methusalem er zelfs nog even bij gehaald. Die zou 969 jaar oud zijn geworden. Rodenboog zei met een knipoog dat de drie gemeentes niet zó lang over de kwestie zouden doen.Fractievoorzitter Geert Jan Reinders van Loppersum Vooruit grapte daarna: 'Als we een gezicht eraan moeten koppelen, kies ik liever voor Daphne Schippers. Die is een stuk sneller.'