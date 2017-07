Protocol in de maak om nieuwe schades alvast op te nemen

Naast het nieuwe schadeprotocol wordt op dit moment ook hard gewerkt aan een zogenoemd opnameprotocol. Dat moet ervoor zorgen dat de 1.750 schademeldingen die de afgelopen maanden zijn binnengekomen alvast worden opgenomen.

Sinds 31 maart is het oude schadeprotocol buiten werking getreden. Daardoor zijn sinds die tijd geen inspecties meer gedaan.Verwacht werd dat het nieuwe schadeprotocol 1 juli klaar zou zijn, maar die datum is niet gehaald. Volgens burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum kan dit nog wel maanden duren. Daarom wil hij actie.'Je kunt niet volhouden dat we maandenlang niks doen met al deze schadeclaims. Daarom wordt er gewerkt aan een opnameprotocol, waarbij de schade wel alvast wordt opgenomen. Dan krijgen mensen het idee dat er iets gebeurt.'Het gaat alleen om het opnemen van schade. Voor het daadwerkelijk herstel moeten gedupeerden wachten op de komst van het nieuwe schadeprotocol.Rodenboog verwacht dat het opnameprotocol over enkele weken klaar is.