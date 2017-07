'Er is woningnood. Waarom huizen slopen en terrein braak laten liggen?'

Ze wisten dat ze hun huis uit moesten, de bewoners van de Stephensonstraat in de Grunobuurt in Groningen. Maar ze begrijpen niet waarom ze nu al weg moeten.

'Dit terrein blijft waarschijnlijk nog zes jaar braak liggen. Dan kunnen wij hier nog vijf jaar lekker wonen', zegt bewoner Douwe Heida.In de Stephensonstraat staan nog ruim zestig huizen en er wonen zo'n honderd mensen. De woningen zijn van Nijestee. De bewoners betalen weinig huur en tekenen per jaar een huurcontract. Als ze uit hun huizen moeten, helpt Nijestee niet met het zoeken van nieuwe woonruimte. Bewoner Bram van Santen: 'Dat is onderdeel van de Leegstandwet en dat snappen we ook. Maar deze woningen zijn nog in prima staat. Er is woningnood in de stad. Als er nog geen plannen zijn, waarom zou je deze huizen dan nu al slopen?'De SP en de Stadspartij kiezen de kant van de bewoners. Zij hebben maandagavond een informatiebijeenkomst georganiseerd. Jimmy Dijk (SP): 'Er stonden hier 45 mensen in de stromende regen. We hebben dit probleem aangekaart, omdat Nijestee geen concrete nieuwbouwplannen heeft voor de komende twee jaar. Volgende week maandagavond houden we opnieuw zo'n bijeenkomst en dan nodigen we Nijestee en de wethouder ook uit.'