Beter Weters Sport: Krijgen de Nederlandse voetbalsters het land in beweging?

Zondag begint het Europees Kampioenschap voetbal voor vrouwen in Nederland. Om 18.00 uur trappen de Oranje leeuwinnen af tegen Noorwegen. Het toernooi lijkt nog niet te leven en de vraag is dan ook of de Nederlandse vrouwen het land in beweging krijgen. Ontstaat er deze zomer nog een Oranjegekte?

Uiteraard komt er geen Oranjegekte en dat is logisch. Vrouwen zijn nou eenmaal niet de beste voetballers. Zo is het in de meeste sporten leuker om mannen te volgen, omdat die fysiek sterker zijn en dus beter presteren.Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld volleybal en tennis, waarbij het gebrek aan fysieke kracht juist een voordeel oplevert, namelijk langere en mooiere rally’s. Bij voetbal gaat dit helaas niet op. Overigens is het uitstekend dat vrouwen op voetbal gaan of welke andere sport dan ook. Bewegen is immers erg gezond.Hoe ik zelf over damesvoetbal denk, is niet belangrijk. De ontwikkeling van het damesvoetbal zit in de lift. De vele mensen die daar dagelijks mee bezig zijn, hebben het Nederlandse damesvoetbal en het Nederlands Elftal op een hoog niveau gebracht. En dat is knap.Zestien teams doen mee. Nederland heeft het voordeel van de thuiswedstrijden. Het zal mij niet verbazen dat alle wedstrijden die zij spelen uitverkocht raken. Duitsland is bij mij hoog favoriet. De gründlichkeit wordt daar net zo doorgevoerd als bij hun mannelijke collega’s. Nederland zal zeker goed meedoen. Als je in een mooie flow terechtkomt, kan je zelfs onoverwinnelijk zijn. En wat belangrijker is voor het damesvoetbal in Nederland: het zal een enorme push geven om de ontwikkeling door te zetten. En dat hebben ze verdiend.Het EK vrouwenvoetbal is in ons land en er is gelukkig nog geen Oranjegekte. De voetballende dames hebben te kampen met vooroordelen. Vrouwen kunnen niet autorijden en niet voetballen. Iedereen weet dat dit onzin is, maar de voetballers hebben er last van. Dat is jammer, want het niveau wordt steeds beter.Wel gek natuurlijk dat we wel naar de vrouwen kijken bij hockey, tennis, volleybal en handbal. Zeker als we spreken over een topevenement in eigen land zou je meer reuring verwachten. Het vrouwenvoetbal zit wel goed in de lift: er is een Panini-plaatjesboek voor de dames. Kom maar op met dat EK.In het algemeen kan je stellen dat vrouwensport nog altijd minder aandacht krijgt dan mannensport. Dat geldt zeker ook voor voetbal. Er is aandacht voor dit EK, maar het leeft lang niet zo erg als het mannenvoetbal. Ik hoop dat de dames het heel goed gaan doen.Vaak is het zo dat bij successen de mensen ineens wakker worden en mee gaan leven. Dat is bij een teamsport wel wat makkelijker. Ik ga het zelf wel volgen, vindt het een goed team en hoop dan ook dat ze ver komen. Laat tv ze veel aandacht geven!Een Oranjegekte voor vrouwenvoetbal? Daar zijn we nog niet aan toe. Ook niet als 'we' in dit EK ver zouden komen, want het toernooi is hoogst ongelukkig gepland, middenin de vakantietijd. Dan verheugen de mensen zich op andere dingen, reizen bijvoorbeeld. Zelf ben ik al weggeweest, dus voor mij als sportliefhebber is er geen belemmering om niet te kijken. Ga ik dus ook doen. Ben gewoon nieuwsgierig wat de toppers van het Nederlandse vrouwenvoetbal waard zijn.Ik heb overigens veel respect voor wat er al bereikt is. Ik ben van de tijd dat het nog misprijzend damesvoetbal heette en de meesten amper een bal recht vooruit konden trappen. Dat is nu wel even anders. Het voetbal ziet er verzorgd uit, en ook technisch en tactisch zit het, althans internationaal gezien, goed in elkaar. Maar voetbal is nog lang geen hockey of volleybal, waar het verschil tussen jongens en meiden geen issue is.Tja, vrouwenvoetbal. Ik wil er niet lullig over doen maar het doet me niet veel. Misschien dat mijn interesse wat aangewakkerd wordt, als er meer aandacht voor is. Maar misschien ook niet.In de zomer zijn bovendien al zoveel leuke sportevenementen waardoor het EK voor vrouwen al snel ondergesneeuwd raakt. Hoe dan ook, alle succes voor de dames. Zet hem op. Toi-toi-toi.