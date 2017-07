Leek zoekt voor iedere tent een geschikte vent

Heb je altijd graag ondernemer willen worden, maar weet je niet wat voor soort winkel je wilt beginnen? Dan heeft Leek dé oplossing voor jou.

In het project 'Vliegende start' zijn een aantal levensvatbare concepten voor winkels bedacht en daar worden geschikte ondernemers bij gezocht.In Leek staan zes winkelpanden leeg en daarom is 'Vliegende start' in het leven geroepen. Centrummanager Marjan Klooster: 'Een beetje leegstand is niet verkeerd. Daardoor kunnen ondernemers groeien en naar een andere plek verhuizen. Maar te veel leegstand is niet goed voor een dorp.'Eén van de concepten waar een ondernemer voor wordt gezocht, is een sportzaak. 'Maar we hebben ook een groot pand, waar we een 'landwinkel plus' in willen beginnen. Dat is een zaak waar boeren hun producten kunnen verkopen. Maar andere ondernemers uit het dorp kunnen er ook schapruimte huren en hun mooiste spulletjes aanbieden. De huur wordt betaald door de boeren en ondernemers die schapruimte huren en de voorraad wordt ook door hen geleverd. We zoeken alleen nog iemand die de toko goed aan de loop kan houden', vertelt Klooster.Klooster is niet bang dat de winkels het verliezen van de webshops. 'Je moet zorgen dat je klanten genoeg keuze hebben, maar het belangrijkst is toch het menselijk contact. De vent in de tent is degene die het moet doen.'