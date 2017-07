Coloradokevers komen in colonne de oprit op

'Ze marcheren mijn oprit op. Het is echt heel erg.' Jan de Rooy uit Jipsinghuizen heeft last van coloradokevers.

Ze zijn niet gevaarlijk, maar ze stinken wel een beetje Hugo Schooneveld - bioloog

'We proberen ze dood te stampen, maar het zijn er te veel', vertelt De Rooy. 'En ik zit nog aan de goede kant van de weg. Aan de overkant zitten mensen met hun tuin aan landbouwgrond. Daar lopen er wel duizenden.'Bioloog Hugo Schooneveld heeft 32 jaar met de coloradokever gewerkt. 'De beestjes zijn in het begin van de vorige eeuw aangekomen in Nederland. Ze vreten alleen aardappelen. Als ze in winterrust gaan, graven ze zich in. Meestal komen ze in mei weer boven de grond. Dan vliegen ze weg en hopen ze neer te komen op een aardappelveld', vertelt hij.Op de landbouwgrond tegenover het huis van De Rooy zijn enige tijd geleden aardappelen verbouwd. Er staat nu maïs. Maar waarschijnlijk komen de kevers daar vandaan.Schooneveld legt uit dat de diertjes niet schadelijk zijn. 'Je kunt er niks mee. Ze zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar ze stinken wel een beetje. Ze eten alleen aardappelen en als ze die niet kunnen vinden, vliegen ze weer verder. Maar een vrouwtjeskever legt wel een paar honderd eitjes per dag, dus ze vermenigvuldigen zich razendsnel.'De Rooy probeert toch zo veel mogelijk kevers kwijt te raken. 'In mijn schuurtje heb ik een grote bedrijfsstofzuiger staan. Daar zuig ik ze allemaal mee op', lacht hij.