Vernielde Poelebrug blijft hele dag dicht voor scheepvaart

De door een vrachtwagen beschadigde Poelebrug in de stad kan zeker de hele dag niet open voor de scheepvaart. Een deel van het hekwerk van de brug werd maandagavond vernield.

Een vrachtwagen nam de bocht vanaf de Nieuweweg naar het Schuitendiep te krap. Het hek moet worden vervangen. Inmiddels is er een noodhek aangebracht.Alhoewel het Schuitendiep gestremd nu is, zijn er nog wel rondvaarten mogelijk, omdat de boten onder de brug door kunnen.De politie is nog op zoek naar de vrachtwagenchauffeur die verantwoordelijk is voor de schade.