Haven Delfzijl krijgt nieuwe drijvende steiger

De haven van Delfzijl krijgt een nieuwe drijvende steiger. De honderden meters lange steiger omsluit de jachthaven en is een aanlegplaats voor de binnenvaart en andere werkvaartuigen.

Al op maandag 17 juli beginnen de werkzaamheden. Om bij de vervanging van de steiger niet in één keer alle ligplaatsen weg te nemen, wordt het werk in twee delen uitgevoerd. Daarbij kunnen boten niet meer bij de oploop en de korte kant van de steiger aanmeren.Het lange deel van de steiger komt op 14 augustus aan de beurt. Al met al betekent dat er een maand lang minder afmeercapaciteit is. Er worden alternatieve ligplaatsen aangeboden in Farmsum en de Eemshaven.De oude delen van de steiger worden hergebruikt en krijgen een nieuwe bestemming. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Heuvelman Ibis.