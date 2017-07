Lopend Vuur: Vakanties van scholen moeten gelijkgetrokken worden

In het midden van het land is de zomervakantie inmiddels begonnen, het zuiden volgt volgende week. In Noord-Nederland begint pas over anderhalve week de zomervakantie.

Nederland kent al vele jaren de vakantiespreiding. Die is ooit ingevoerd om overbelasting van toeristische trekpleisters en de wegen ernaartoe te voorkomen.De vakantiespreiding is niet voor iedereen even prettig. Samen met je Brabantse vrienden op vakantie kan bijvoorbeeld een puzzel opleveren.In andere vakanties kan het binnen de regio ook nog verschillen. De ene school heeft een week vakantie, terwijl een andere school twee weken vrij geeft.Er zijn landen waarin alles gelijkgetrokken is. Kinderen zijn daar bijvoorbeeld de maanden juli en augustus vrij.Wat is jouw mening over dit onderwerp? We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Maandag was de stelling: ' Post versturen is niet meer van deze tijd '. Van de 3.225 stemmen was 82% het hier niet mee oneens.