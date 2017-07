Nijestee: over twee jaar al nieuwbouw in Stephensonstraat

De bewoners van de Stephensonstraat in Groningen moeten uit hun huizen omdat er al over twee jaar nieuwbouw komt. Dat zegt woningcorporatie Nijestee.

De woningen hebben problemen met vocht, schommel en lekkende daken. Ze zijn gewoon af Pieter Bregman - Nijestee

De bewoners trokken dinsdagochtend bij RTV Noord aan de bel, omdat ze dachten dat de grond na de sloop van de huizen zes jaar braak zou liggen. Ze begrepen niet dat ze dan nu al hun huizen uitmoeten en wezen daarbij ook op het gebrek aan goedkope huurwoningen in de stad.Maar volgens directeur Pieter Bregman van Nijestee heeft de woningcorporatie geen keus: 'Wij hebben te maken met de flora- en faunawetgeving: we mogen alleen slopen als het broedseizoen voorbij is. Daarna moeten er nog nieuwe ondergrondse leidingen en riolering worden aangelegd. Als je dan gaat terugtellen, betekent het dat we dit jaar moeten gaan slopen.'Volgens Bregman is het opknappen van de sloopwoningen in de Grunobuurt geen optie: 'De woningen hebben problemen met vocht en schimmel, hebben last van lekkende daken, ze zijn gewoon af. Als stad willen we in 2035 bovendien energieneutraal zijn. Dat betekent dat we slechte woningen moeten vervangen door woningen die meer comfort bieden en lagere energielasten hebben.'De Nijestee-directeur wijst erop dat de bewoners al jaren weten dat ze hun huis uitmoeten. 'Er wonen nog drie oorspronkelijke huurders. De rest van de bewoners heeft een tijdelijk huurcontract of huurt anti-kraak via Carex. Zij betalen weinig of zelfs helemaal geen huur. In ruil daarvoor moeten ze hun huis verlaten als wij gaan slopen.'Nijestee wil de komende vijf jaar ieder voorjaar starten met de bouw van een nieuw huizenblok in de Grunobuurt. Het eerste blok wordt in de loop van 2019 opgeleverd. De jaren daarna volgen de andere blokken.Aanvankelijk zou de wijk al eerder worden vernieuwd, maar de nieuwbouwplannen raakten als gevolg van de crisis in het slop. 'Oorspronkelijk wilden we vanaf 2006 elke twee jaar één huizenblok bouwen. Maar in 2012 kwam dat stil te liggen. Dat willen we nu inhalen door elk jaar een blok te gaan bouwen', stelt Bregman.