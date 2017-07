Theo Thijssenschool zo lek als een mandje (update)

De wolkbreuk die maandagavond boven Hoogezand-Sappemeer losbarstte, heeft zijn sporen nagelaten in de Theo Thijssenschool.

Op beelden van de 'locatie Vosholen' aan de Boomgaard in Hoogezand is te zien dat meerdere plafondplaten naar beneden zijn gekomen. Her en der zijn potten en pannen neergezet om het lekkende regen water op te vangen. Ook steekt er een elektriciteitssnoer uit een plafond.Eén moeder vertrouwde het niet en heeft uit veiligheidsoverwegingen haar kinderen van school gehaald, zo laat zij RTV Noord weten.Wethouder Erik Drenth snapt de reacties van geschrokken ouders. Volgens hem is de gemeente dinsdagochtend meteen aan de slag gegaan om de problemen op te lossen: 'De elektriciteit doet het inmiddels weer. Uit een dakinspectie blijkt dat de lekkage relatief makkelijk op te lossen is.'Een gemeentewoordvoerder zei eerder dat de situatie niet zo erg is als het lijkt. De veiligheid van de kinderen loopt geen gevaar, aldus de woordvoerder.Deze vader denkt daar duidelijk anders over:Klik hier als je deze post in de app niet kunt zien.