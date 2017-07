Europees Hof buigt zich over mogelijke vestiging Bristol in Appingedam

De leegstaande ruimte waar de Bristol naartoe wil (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Het is een zaak die verstrekkende gevolgen kan hebben: het bezwaar van Visser Vastgoed uit Sappemeer tegen de weigering van de gemeente Appingedam om de vestiging van winkelketen Bristol op het Woonplein toe te staan.

Dat bezwaar wordt door het Europees Hof behandeld.



Detailhandel in omvangrijke goederen

Het Woonplein Appingedam is een winkelcentrum zoals je er vele ziet aan randen van dorpen en steden. Er zijn onder meer een bouwmarkt, een meubelzaak en een tuincentrum. Kortom: een winkelgebied voor 'volumineuze' detailhandel: detailhandel in omvangrijke goederen.



'Gewone' detailhandel

Appingedam heeft in het bestemmingsplan 'Stad Appingedam' vastgelegd dat op het Woonplein alleen in die omvangrijke goederen mag worden gehandeld en dat er geen 'gewone' detailhandel mag plaatsvinden.



Verpaupering

De gemeente vindt dat dat soort winkels, waaronder ook winkelketen Bristol, thuishoort in het centrum. Deze zogeheten 'brancheringsregeling' is volgens de gemeente nodig om te voorkomen dat winkels in de stad leeg komen te staan waardoor het centrum verpaupert.



Appingedam is niet de enige gemeente die er zo over denkt. Veel gemeenten in ons land hebben soortgelijke brancheringsregelingen.



Leegstand sinds 1997

Visser Vastgoed legt zich niet neer bij deze gang van zaken. Het bedrijf is eigenaar van panden op het Winkelplein, waaronder een etage van 1500 vierkante meter die al sinds de oplevering in 1997 leeg staat.



'Mooie huurder'

De vastgoedonderneming strijdt al jaren tegen de brancheringsregeling. Marco Mol van Visser Vastgoed: 'Bristol is vanaf het begin geïnteresseerd in de ruimte die wij aanbieden op het Woonplein. Dat is een heel mooie huurder, maar de gemeente houdt het tegen.'



Dienst of niet?

Volgens Mol is de centrale vraag of detailhandel kan worden gezien als een dienst. Als dat zo is, dan is de Europese Dienstenrichtlijn van toepassing. Die richtlijn bepaalt dat de aanbieder van diensten zich overal mag vestigen, dus ook in winkelgebieden als het Woonplein in Appingedam.



Europees Hof

Na jaren van bezwaar maken, boog de Raad van State zich over de vraag of detailhandel een dienst is. De Raad van State heeft die vraag nu voorgelegd aan het Europees Hof. Mol heeft goede hoop dat het Hof die vraag bevestigend beantwoordt. 'De advocaat-generaal heeft al een positief advies gegeven aan de vijftien rechters die een oordeel moeten vellen.'



Grote gevolgen

Als het Europees Hof inderdaad bevestigt dat detailhandel kan worden beschouwd als dienstverlening, heeft dit grote gevolgen voor de Nederlandse winkelparken. In principe staan die dan open voor alle detailhandel, dus ook voor een winkelketen als Bristol.



Stilgezet

De verwachting is dat het Hof na de zomer duidelijkheid verschaft. In afwachting daarvan zijn diverse bezwaarprocedures tegen brancheringsregelingen voorlopig stopgezet.