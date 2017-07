Burgemeester Ten Brink krijgt Erepenning gemeente Slochteren

Burgemeester Geert-Jan ten Brink heeft dinsdagmiddag de Erepenning van de gemeente Slochteren gekregen. Dit gebeurde tijdens de laatste raadsvergadering die hij als burgemeester voorzat.

De aftredend burgemeester is vanaf 1 augustus dijkgraaf van het Waterschap Hunze en Aa's, als opvolger van Alfred van Hall.Ten Brink is bijna zes jaar burgemeester geweest van de gemeente Slochteren. Volgens de organisatie heeft Ten Brink zich op tal van manieren ingezet voor sterke en leefbare dorpen in de gemeente.Ook heeft hij zich sterk geprofileerd op het gebied van gaswinnings- en aardbevingsproblematiek. 'Hij heeft zich voortdurend ingezet om deze problematiek op de landelijke politieke agenda te zetten', aldus loco-burgemeester Jan Jakob Boersma, die de Erepenning uitreikte.De burgemeester trad dinsdag af als burgemeester van Slochteren. Rein Munniksma, de burgemeester van de gemeente Menterwolde, is vanaf nu ook waarnemend burgemeester voor de gemeente Slochteren. Dit doet hij tot 1 januari 2018, als beide gemeenten opgaan in de nieuwe gemeente Midden-Groningen.