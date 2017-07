Man valt uit hoogwerker

(Foto: J. Lameris/112groningen)

Een man is dinsdagmiddag uit een hoogwerker gevallen aan de Leonard Springerlaan in Groningen.

Het slachtoffer maakte een val van ongeveer vier meter. Hij was aanspreekbaar en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe het bedrijfsongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.